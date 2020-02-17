https://static.news.ru/photo/ef04e5b0-516a-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернут в Боткинскую больницу до 19 февраля по решению Петроградского районного суда.

Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга.

Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. По её словам, у неё есть права, которые должны отстаиваться. Однако с решением суда Ильина согласилась, сообщают « Невские новости ».

Ранее четверо госпитализированных с признаками ОРВИ сбежали из Боткинской больницы после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.

В иске в качестве заинтересованных лиц указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» и 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району. В пресс-службе также отметили, что судье уже передали все материалы административного искового заявления.

Основанием к подаче иска стало постановление главного государственного санитарного врача страны. В нём содержится требование о немедленной изоляции людей с симптомами, схожими с вызванными коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, в Невский районный суд Северной столицы поступил иск от главного государственного санитарного врача города к петербурженке Анне Рыбаковой с требованием о принудительном помещении её под медицинское наблюдение.