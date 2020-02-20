В Роспотребнадзоре заявили, что сбежавшая из Боткинской больницы петербурженка Анна Рыбакова повторно связалась с ними. Она готова вернуться.
Последняя сбежавшая из петербургской больницы имени Боткина пациентка Анна Рыбакова намерена добровольно вернуться на дообследование,
Ждём её звонка сегодня, чтобы урегулировать этот вопрос, — сообщили в ведомстве.
Накануне Невский районный суд принял решение принудительно вернуть Рыбакову под медицинское наблюдение в стационар больницы, после чего она звонила в Роспотребнадзор и спрашивала, что ей делать. Ей посоветовали вернуться добровольно, она пообещала подумать.
Всего с карантина самовольно ушли четыре пациента. Двое вернулись самостоятельно, один — по решению суда.
Как писал NEWS.ru, ранее медицинский юрист и руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов заявил, что жительница Санкт-Петербурга, сбежавшая из больницы, может избежать ответственности. По его словам, в российских законах есть пробелы между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен