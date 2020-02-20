https://static.news.ru/photo/b49f5f04-53ef-11ea-a53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что сбежавшая из Боткинской больницы петербурженка Анна Рыбакова повторно связалась с ними. Она готова вернуться.

Последняя сбежавшая из петербургской больницы имени Боткина пациентка Анна Рыбакова намерена добровольно вернуться на дообследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

Ждём её звонка сегодня, чтобы урегулировать этот вопрос, — сообщили в ведомстве.

Накануне Невский районный суд принял решение принудительно вернуть Рыбакову под медицинское наблюдение в стационар больницы, после чего она звонила в Роспотребнадзор и спрашивала, что ей делать. Ей посоветовали вернуться добровольно, она пообещала подумать.

Всего с карантина самовольно ушли четыре пациента. Двое вернулись самостоятельно, один — по решению суда.

Как писал NEWS.ru, ранее медицинский юрист и руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов заявил, что жительница Санкт-Петербурга, сбежавшая из больницы, может избежать ответственности. По его словам, в российских законах есть пробелы между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.