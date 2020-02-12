https://static.news.ru/photo/0bc6b51a-4da2-11ea-87df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга, сбежавшая из «чумного бокса», может избежать ответственности. Гражданка недавно вернулась из Китая. Её поместили на карантин — у неё обнаружили симптомы коронавируса нового типа, объяснил медицинский юрист и руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов.

По его словам, в российских законах есть пробелы между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи. В настоящее время принудительная госпитализация подобных граждан невозможна. Здесь можно надеяться лишь на совесть людей, пишут «Невские новости».

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично.