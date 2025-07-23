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23 июля 2025 в 05:41

Сажаю раз и любуюсь садом каждый год — 5 красивых однолетников-самосевов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые однолетние цветы обладают удивительной способностью размножаться самосевом, избавляя садоводов от ежегодных посадок. Достаточно посеять их один раз, и в последующие годы они будут появляться на том же месте самостоятельно. Такие растения идеально подходят для создания красивого сада без хлопот.

Лучшие самосевные однолетники:

  1. Эшшольция

    Яркие «чашечки» цветов раскрываются на солнце. Легко размножается самосевом, предпочитает бедные почвы.

  2. Космея

    Ажурная листва и нежные цветы различных оттенков. Дает обильный самосев, заполняя пустующие участки.

  3. Календула

    Не только украшает сад, но и обладает полезными свойствами. Семена хорошо зимуют в почве.

  4. Львиный зев

    Неприхотливый цветок с оригинальной формой соцветий. Может размножаться самосевом несколько лет подряд.

  5. Василек

    Классический полевой цветок, прекрасно адаптирующийся к любым условиям.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам может стать лучшим удобрением для растений. Это средство содержит калий и магний — то, что нужно для яркого цветения.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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