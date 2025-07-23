Сажаю раз и любуюсь садом каждый год — 5 красивых однолетников-самосевов

Сажаю раз и любуюсь садом каждый год — 5 красивых однолетников-самосевов

Некоторые однолетние цветы обладают удивительной способностью размножаться самосевом, избавляя садоводов от ежегодных посадок. Достаточно посеять их один раз, и в последующие годы они будут появляться на том же месте самостоятельно. Такие растения идеально подходят для создания красивого сада без хлопот.

Лучшие самосевные однолетники:

Эшшольция Яркие «чашечки» цветов раскрываются на солнце. Легко размножается самосевом, предпочитает бедные почвы. Космея Ажурная листва и нежные цветы различных оттенков. Дает обильный самосев, заполняя пустующие участки. Календула Не только украшает сад, но и обладает полезными свойствами. Семена хорошо зимуют в почве. Львиный зев Неприхотливый цветок с оригинальной формой соцветий. Может размножаться самосевом несколько лет подряд. Василек Классический полевой цветок, прекрасно адаптирующийся к любым условиям.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам может стать лучшим удобрением для растений. Это средство содержит калий и магний — то, что нужно для яркого цветения.