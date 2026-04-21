Сажаю — и в саду фейерверк из розовых, красных и фиолетовых бутонов: все это на одном кусте

Тысячелистник обыкновенный Flowerburst Red Shades — это растение способно на одном кусте одновременно распускать соцветия разных оттенков: розовые, бордовые, красные и фиолетовые, создавая впечатление фейерверка.

Его мелкие цветки собраны в крупные, до 18 см в диаметре, корзинки, которые украшают сад с июня по сентябрь. Тысячелистник не только красив, но и чрезвычайно неприхотлив: он хорошо растет на солнечных участках, в полутени, на питательных и даже известковых почвах и не требует сложного ухода.

Еще одним «фейерверком» в саду может стать бегония королевская Fireworks — ее листья с ярко-красными и серебристыми прожилками действительно напоминают вспышки салюта. Для тех, кто ищет вертикальные акценты, идеально подойдет лиатрис. Все эти растения создадут в вашем саду атмосферу непрерывного праздника.

