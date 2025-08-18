Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сажаю эти сорта помидоров в конце августа — собираю урожай до холодов

Сажать помидоры в конце августа можно, если выбрать ультраранние и холодостойкие сорта. Они успевают дать урожай даже в прохладную осень. Главное — правильно подобрать рассаду и обеспечить минимальный уход.

В конце августа хорошо приживаются сорта «сибирский скороспел», «бетта», «гаврош», «дубок» и «ракета». Эти томаты не боятся резких перепадов температуры и быстро наливаются. Семена сеют в контейнеры, через две недели высаживают в теплицу или под пленку. Полив умеренный, подкормка калийно-фосфорными удобрениями ускоряет созревание. Пасынковать почти не нужно, растения низкорослые и компактные. Урожай начинают собирать уже через 70–80 дней после посадки, а плоды успевают покраснеть до первых заморозков.

