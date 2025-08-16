Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 06:35

Сажала для красоты, а получила бойца: –35 °C и +40 °C ей как с гуся вода!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия Caerulea: неприхотливый шедевр для забывчивых садоводов. Представьте цветок, который выживает там, где другие сдаются: в сухой тени под деревьями, на бедных почвах и после малоснежных зим. Аквилегия Caerulea (Голубая) — именно такое чудо! Её изящные двухцветные колокольчики (нежно-голубые с белым) кажутся фарфоровыми, но характер у этого многолетника — настоящий скалолаз. Сорт родом из Скалистых гор, поэтому привык к спартанским условиям.

Почему её обожают ленивые дачники:

• Зимует без укрытия при –35 °C — корни уходят глубоко, как у дикого предка.

• Цветёт даже в засуху — мясистый стержневой корень добывает воду с метровой глубины.

• Растёт где угодно: от песчаной почвы до тяжелого суглинка. Лишь бы не было застоя воды.

• Самосев заменяет рассаду — упавшие семена весной дают крепкие ростки.

Секреты ухода, которых почти нет:

Сажайте весной в лунку с горстью золы (ей хватит этого «пира» на 3 года). В засуху полейте 1–2 раза, но не усердствуйте — от перелива загниёт. После цветения срежьте стебли, чтобы не истощать растение. Раз в 4 года поделите куст, если захотите расширить плантацию.

Фишка сорта: меняет оттенки! На солнце лепестки становятся лавандовыми, в тени — небесно-голубыми. Бабочки и шмели слетаются на аромат, как на бал. Идеальна для «оживления» камней в рокарии или подножия хвойников.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второго фигуранта дела о падении с высоты отправили под домашний арест
В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России
«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ
Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области
Войска начали стягивать резервы к Красноармейску
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа
Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь
«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр
Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус»
В ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа
В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА
ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»
Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин
Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами
Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите
Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.