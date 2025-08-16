Эффектное цветение и неприхотливость: многолетник для посадки в августе

Анемоны — идеальные многолетники для посадки в августе, сочетающие неприхотливость и эффектное цветение. Их главные преимущества: морозостойкость (выдерживают до –23 °C) и длительное цветение (с апреля по октябрь).

Цветы способны расти на одном месте до 10 лет без пересадки. Корневищные виды (дубравная, лесная) особенно выносливы, а клубневые (корончатая, нежная) поражают разнообразием окрасок от белоснежных до малиновых.

Для посадки в августе — сентябре выбирайте клубни анемоны корончатой: замочите их на 4–6 часов в воде со стимулятором роста, затем высадите на глубину 5 см в рыхлую почву с добавлением песка и перегноя. Место должно быть полутенистым — под деревьями или кустарниками, где нет застоя воды.

Весенние виды (нежная, дубравная) сажают в августе, а осенние (гибридная, японская) — до середины сентября, чтобы они успели укорениться до холодов. Уже следующей весной анемоны порадуют вас нежными цветами, которые будут распускаться даже при малейшем ветерке, оправдывая свое название «дочь ветров».

