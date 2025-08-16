Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Эффектное цветение и неприхотливость: многолетник для посадки в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Анемоны — идеальные многолетники для посадки в августе, сочетающие неприхотливость и эффектное цветение. Их главные преимущества: морозостойкость (выдерживают до –23 °C) и длительное цветение (с апреля по октябрь).

Цветы способны расти на одном месте до 10 лет без пересадки. Корневищные виды (дубравная, лесная) особенно выносливы, а клубневые (корончатая, нежная) поражают разнообразием окрасок от белоснежных до малиновых.

Для посадки в августе — сентябре выбирайте клубни анемоны корончатой: замочите их на 4–6 часов в воде со стимулятором роста, затем высадите на глубину 5 см в рыхлую почву с добавлением песка и перегноя. Место должно быть полутенистым — под деревьями или кустарниками, где нет застоя воды.

Весенние виды (нежная, дубравная) сажают в августе, а осенние (гибридная, японская) — до середины сентября, чтобы они успели укорениться до холодов. Уже следующей весной анемоны порадуют вас нежными цветами, которые будут распускаться даже при малейшем ветерке, оправдывая свое название «дочь ветров».

Ранее стало известно, каким многолетником можно засадить забор в августе, чтобы получить живую изгородь.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
