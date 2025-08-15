Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:12

Как я навсегда убрала запах из дачного туалета — нужен всего один кусок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах из дачного туалета особенно досаждает во второй половине лета, когда выгребная яма уже почти полная. Главное — не пытаться замаскировать запах, а устранить его причину.

Часто проблема связана с нарушенной вентиляцией. Если вытяжки нет, поможет простой лайфхак с трубой.

Возьмите пластиковую или металлическую трубу и вставьте её в короб выгребной ямы. Выведите её через крышу туалета так, чтобы верхний край оказался на высоте 2,5–3 метра от земли. Место установки герметизируйте, а часть трубы над крышей покрасьте в чёрный цвет — нагреваясь на солнце, она будет работать как вытяжка.

Лучше, если глубина ямы будет не менее 2 метров, а её стенки — водонепроницаемыми.

Для дополнительного притока свежего воздуха сделайте в туалете форточку или отверстие ближе к полу и закройте его москитной сеткой, чтобы внутрь не попадали насекомые.

Такое решение устраняет запах полностью и не требует покупки дорогих химических средств.

Знаете ли вы, что обычная кухонная губка может стать настоящей палочкой-выручалочкой? Есть необычный, но гениально простой способ создания домашнего «холодильника» для экстренных случаев.

туалеты
дачи
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.