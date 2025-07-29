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29 июля 2025 в 21:01

Не упустите момент: посадите эту лиану сейчас и получите роскошную изгородь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете плетистый многолетник, который можно высадить у забора даже в августе, обратите внимание на девичий виноград (Parthenocissus) — это идеальный вариант для быстрого озеленения.

Его главные преимущества — феноменальная неприхотливость, морозостойкость (выдерживает до −30°C) и быстрый рост (до 2–3 м за сезон). Растение легко приживается даже в конце лета, если обеспечить регулярный полив в первые недели. Девичий виноград не требует плодородной почвы, растет как на солнце, так и в тени, а его цепкие усики с присосками самостоятельно карабкаются по любой поверхности, включая сетку-рабицу, кирпич или дерево.

Цветет он скромно — мелкими зеленоватыми соцветиями в июне — июле, но главная декоративность — в густой листве, которая к осени становится багряной, создавая эффектный контраст. Уже на второй год после посадки виноград полностью заплетет забор, а через 3–4 года образует плотную живую стену, защищающую от пыли и ветра. Не упустите момент! Посадите эту лиану сейчас и получите роскошную живую изгородь.

Ранее был назван куст, который цветет и плодоносит всегда, а также создает непроходимую изгородь.

многолетники
растения
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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