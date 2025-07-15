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15 июля 2025 в 20:30

Куст, который цветет и плодоносит всегда: создает непроходимую изгородь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сортовой шиповник — это идеальное сочетание декоративности, полезности и неприхотливости. Этот куст цветет и плодоносит всегда, в любых условиях, создавая непроходимую живую изгородь и улучшая почву.

Современные сорта отличаются высокой урожайностью (до 4 кг с куста), крупноплодностью (ягоды до 15 г) и рекордным содержанием витамина С (до 4500 мг/100 г). Они сохраняют морозостойкость диких предков (до -45°C), но при этом имеют меньше шипов или вовсе бесшипные побеги, как сорт «Гейша».

Цветут сортовые шиповники обильнее диких — махровые цветы диаметром до 10 см украшают куст с мая по сентябрь, а некоторые сорта (»Конрад Фердинанд Мейер») цветут повторно. Плоды универсальны: тонкостенные сорта (»Витаминный ВНИВИ») идеальны для сушки, толстостенные (»Яблочный») — для варенья и соков. Растение требует минимального ухода — достаточно 1-2 подкормок за сезон и обрезки раз в 3 года.

Ранее был назван многолетник, который все лето дает по 50 цветков на одном кусте.

многолетники
кустарники
цветы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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