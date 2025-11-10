Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 06:35

Сажайте в ноябре — весной в саду водопад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам срочно понадобилась живая ширма, чтобы скрыть неприглядный забор или создать тот самый зеленый экран для летних видео, душистый горошек — ваш верный союзник. Это растение — настоящая находка для нетерпеливого садовода. Его главный козырь — феноменальная скорость роста. Буквально через несколько недель после посева вы получите густую стену из зелени, которая будет радовать вас до самых заморозков.

Сажают его под зиму, примерно в конце октября — ноябре, когда установится прохладная погода. Это позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дать ранние, закаленные всходы весной. Просто посейте семена в заранее подготовленную землю на глубину около 2-3 сантиметров, на расстоянии 10–15 сантиметров друг от друга. Место лучше выбрать солнечное и без застоя воды. А весной, как только прогреется почва, ваши горошины дружно тронутся в рост.

И вот тут начинается магия. Цепляясь своими усиками за любую опору — сетку, решетку или просто натянутые веревки, — горошек стремительно превратится в плотный цветущий ковер. Он не только решит вашу эстетическую проблему, но и наполнит воздух невероятно нежным, свежим ароматом, создав по-настоящему уютный уголок. Это один из самых простых и эффектных способов быстро озеленить пространство.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

