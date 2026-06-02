Сажаете один раз, и он 30 лет цветет махровыми розами: приживается в любом регионе России

Если вы мечтаете о кустарнике с махровыми бутонами, который приживется в любом регионе России — от юга до Сибири, — обратите внимание на морозник.

Это растение-долгожитель: на одном месте без пересадки здоровый куст может расти и обильно цвести 10–20 лет, а при идеальных условиях — до 30 лет. Его густомахровые цветы, похожие на розы или пионы, распускаются в саду раньше всех — иногда прямо из-под снега, а окраска варьируется от белоснежной до темно-бордовой.

Главное преимущество морозника — феноменальная морозостойкость: он выдерживает сильные морозы и не требует укрытия, прекрасно растет в средней полосе, на Урале и в Сибири. Он любит полутень (под деревьями, у забора), нетребователен к почве, а уход сводится к редким поливам в засуху.

Альтернатива — махровая примула серии Belarina, чьи пышные цветки диаметром до 7 см не отличить от миниатюрных роз, а зимует она без укрытия, цветя с апреля. Посадите эти живые «розочки» один раз — и каждую весну ваш сад будет встречать вас махровым цветением без капризов и лишних хлопот.

