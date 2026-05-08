Сажаешь томаты на одном месте и удивляешься мелочи: простой ход с грядками спасает урожай

Многие ухаживают за помидорами по всем правилам, но получают скромный результат. Часто причина не в поливе и подкормках, а в том, где именно растут кусты. Правильное чередование культур дает заметную разницу уже через сезон.
Томаты активно «вытягивают» из почвы азот, калий и другие элементы. Если сажать их годами на одной грядке, земля быстро истощается, растения слабеют и чаще болеют. В итоге плодов меньше, и они хуже по качеству.
Выход простой — соблюдать севооборот. После томатов лучше высаживать лук, бобовые или зелень. Бобовые, например, помогают вернуть в почву азот и улучшают ее структуру.
А вот сажать помидоры снова на то же место нельзя. То же правило касается картофеля и баклажанов — у них общие болезни и «аппетиты».
Планируйте грядки заранее и меняйте культуры местами каждый год. Это снижает риск заболеваний и помогает получать стабильный, вкусный урожай без лишних усилий.
