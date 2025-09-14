Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 21:15

Сажаешь и забываешь о поливе и уходе на 10 лет: яркая клумба без вложений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник гарантированно избавит вас от садовых хлопот и будет цвести с июня по сентябрь без малейшего участия с вашей стороны. Сажаешь и забываешь о поливе и уходе на 10 лет.

Эхинацея — этот цветок выдерживает засуху, морозы до -40°C, растет на любых почвах (даже на бедных и каменистых) и не требует подкормок. Достаточно посадить его весной или осенью на хорошо освещенном месте, заглубив корневую шейку на 2-3 см, и забыть о существовании — эхинацея самостоятельно подавит сорняки мощной корневой системой, привлечет бабочек и пчел своими яркими «ромашками» и будет десятилетиями украшать сад розовыми, малиновыми или белыми соцветиями.

Единственное «обслуживание» — обрезка увядших цветов для продления цветения. Это растение не болеет, не интересует вредителей и прекрасно размножается самосевом, создавая живописные куртины. Посадите эхинацею, и вы получите яркую клумбу без вложений — физических и материальных.

Ранее был назван многолетник, который выживает при посадке в дождливый сентябрь и пышно цветет.

многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
