13 января 2026 в 13:31

Сардельки больше не варю, запекаю их в духовке — выходит необычайная вкуснятина к любому гарниру

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сардельки больше не варю, запекаю их в духовке — выходит необычайная вкуснятина к любому гарниру. Они становятся более сочными, с аппетитной румяной корочкой, а начинка из сыра и помидора добавляет пикантности.

Для приготовления понадобится: 4–6 крупных сарделек, 80–100 г твердого сыра, 1-2 небольших помидора, сушеный чеснок, паприка, черный перец, растительное масло для смазывания. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Каждую сардельку разрежьте вдоль, не дорезая до конца. Аккуратно раскройте ее. Внутрь каждой «книжки» положите тонкие ломтики или тертый сыр. Сверху на сыр выложите по тонкому кружочку помидора. Посыпьте сверху сушеным чесноком, паприкой и перцем. Выложите сардельки на противень. Запекайте 12–15 минут, пока сардельки не подрумянятся, сыр не расплавится, а помидоры не станут мягкими.

Ранее стало известно, как приготовить хачапури из лепешки роти: простой рецепт — готовить только в радость.

Проверено редакцией
рецепты
ужины
обеды
сосиски
Дарья Иванова
Д. Иванова
