Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:57

Самый снежный пирог зимы — готовим кокосовый манник на кефире: насыщенный десерт без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Идеальный десерт к чаю для тех, кто обожает кокос. Он получается достаточно сладким, влажным и невероятно ароматным. Манка в составе теста — главный секрет этого пирога. Она придает выпечке особую плотную, но в то же время рассыпчатую и очень сочную текстуру.

140 г муки смешиваю в глубокой миске с 150 г манки, 100 г кокосовой стружки, 180 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Затем добавляю 200 мл кефира, 140 мл растительного масла и 1 яйцо. Тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста. Форму для выпекания смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Выпекаю пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Пачка фарша, горсть гречки — и обалденный ужин через 20 минут на столе: гречаники с подливой
Общество
Пачка фарша, горсть гречки — и обалденный ужин через 20 минут на столе: гречаники с подливой
Белорусские бульбашы: картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться
Общество
Белорусские бульбашы: картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться
Мечта ленивого дачника: сажаешь и забываешь — вырастает шикарный букет из сотни цветков за сезон
Общество
Мечта ленивого дачника: сажаешь и забываешь — вырастает шикарный букет из сотни цветков за сезон
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Семья и жизнь
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
еда
рецепты
десерты
кокос
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, почему Трамп ничего не добился от Зеленского в Давосе
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.