Самый лучший рецепт из кабачков за считаные минуты. Простой рецепт на обед

Кабачки в хрустящей панировке — просто и вкусно! Этот рецепт — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Кабачки получаются нежными внутри и покрытыми золотистой хрустящей корочкой снаружи. Идеальный вариант для легкого обеда или ужина, который понравится всей семье!

Молодые кабачки (3–4 шт.) моем и нарезаем кружочками толщиной около 1 см. Если кожура жесткая, можно очистить. Посыпаем солью и оставляем на 10 минут — это поможет убрать лишнюю влагу. Тем временем готовим кляр: в миске взбиваем 2 яйца с 3 ст. л. молока, добавляем 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тесто должно получиться как на оладьи.

Каждый кружочек кабачка обмакиваем сначала в кляр, затем — в панировочные сухари, хорошо прижимая, чтобы панировка лучше держалась. Разогреваем сковороду с достаточным количеством масла и обжариваем кабачки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаем горячими с чесночным соусом или сметаной. Эти кабачки хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу.

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