Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота

В поисках новых вкусов для зимних заготовок? Этот компот — настоящая находка! Болгарский перец придает яблочной основе нежную пикантную ноту и восхитительный аромат, превращая привычный напиток в нечто особенное.

Для приготовления понадобятся: 1 кг кисло-сладких яблок (например, антоновка или симиренко), 1 крупный мясистый болгарский перец (лучше красный или оранжевый для красоты), 250–300 г чистой воды и щепотка лимонной кислоты по желанию. Яблоки тщательно вымойте, удалите серединку и нарежьте дольками. Перец очистите от семян и плодоножки, нарежьте тонкими полосками или небольшими ломтиками. Доведите до кипения воду с сахаром, опустите в сироп яблочные дольки, готовьте на небольшом огне примерно 5–7 минут, пока яблоки не станут слегка мягкими. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте все вместе еще 3–4 минуты. Не переварите — овощи должны сохранить форму. По желанию в конце введите лимонную кислоту для баланса вкусовых ощущений. Готовый горячий компот сразу разлейте по простерилизованным банкам, закатайте прокипяченными крышками. Банки переверните, укутайте одеялом до полного остывания. Поставьте на хранение в холодильник или погреб. Зимой этот напиток порадует необычным вкусом и напомнит о лете.