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18 июля 2025 в 05:43

В Польше признали превосходство России по производству БПЛА

Сикорский: Россия обошла Европу и Польшу по производству дронов

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия опережает страны Европейского союза в развитии военных БПЛА, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP. По его словам, российское производство стало более продвинутым, благодаря соперничеству с Украиной.

Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа, — отметил польский политик.

Он подчеркнул необходимость делать выводы из текущего конфликта и адаптировать военный опыт. В то же время министр сообщил, что польские военные будут обучаться применению дронов у украинских офицеров в новом учебно-аналитическом центре, который сейчас создается в Польше.

Ранее Юрий Кнутов сообщил, что первый беспилотный штурм больше полугода назад провела российская армия. По его словам, сейчас ВСУ пытаются копировать тактику ВС РФ.

Также Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что в ходе боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины впервые применили тактику «беспилотного штурма» российских позиций. По его данным, атака осуществлялась с использованием FPV-дронов и наземных роботизированных платформ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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Радослав Сикорский
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