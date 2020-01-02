https://static.news.ru/photo/bfc4895e-2d61-11ea-adf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самой востребованной у пассажиров Московского метрополитена в первый день 2020 года стала станция «Площадь Революции». 1 января ей воспользовались около 105 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что традиционно самыми популярными в новогоднюю ночь и первый день нового года становятся центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний.

В число самых многолюдных также вошли станции «ВДНХ», «Охотный Ряд», «Китай-город» и «Пушкинская».

В общей сложности за первые сутки нового года метро и МЦК перевезли более 2,6 млн пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск второго участка Некрасовской линии столичного метро. По его словам, для пассажиров этот маршрут откроется в марте.