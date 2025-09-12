Празднование Дня города в Москве
Самса с говядиной — рецепт от узбекского повара! Самый популярный восточный треугольник

Самса с говядиной — рецепт от узбекского повара! Самый популярный восточный треугольник с мясом с ароматом специй! Хрустящее тесто и пикантная мясная начинка никого не оставят равнодушным. Идеальная выпечка к чаю или на праздничный стол!

Ингредиенты для теста

  • Мука — 4 стакана
  • Маргарин — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 стакан
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Уксус — для гашения
  • Соль — щепотка

Начинка

  • Фарш говяжий — 500 г
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Зелень свежая — 1 пучок
  • Перец черный, соль — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт. для смазывания

Приготовление

  1. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным луком и измельченной зеленью. Посолить, поперчить, тщательно вымешать до однородности. Для теста размягченный маргарин растереть до консистенции густой сметаны. Добавить яйцо, соль и гашеную уксусом соду, взбить венчиком. Поочередно добавлять сметану и просеянную муку быстро, замешивая мягкое тесто. Тесто должно слегка липнуть к рукам.
  2. Сформировать из теста батон завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1 час. Достать охлажденное тесто, раскатать в пласт и нарезать на равные квадраты. На каждый квадрат выложить мясную начинку, защипнуть края, формируя треугольники. Смазать самсу взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавать горячей.

Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!

