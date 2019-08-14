https://static.news.ru/photo/26e8bb2e-bf2a-11e9-a60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт, прилетевший в Москву из Самары, готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Воздушное судно принадлежит компании Global Jet. Согласно предварительной информации, у него отказала гидросистема.

На борту самолёта находятся семь человек — трое членов экипажа и четверо пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее News.ru писал, что пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в районе Малаховки. Причиной инцидента стало столкновение самолёта со стаей чаек. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая девятерых детей.