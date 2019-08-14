Самолёт, прилетевший в Москву из Самары, готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Воздушное судно принадлежит компании Global Jet. Согласно предварительной информации, у него отказала гидросистема.
На борту самолёта находятся семь человек — трое членов экипажа и четверо пассажиров, сообщает
Ранее News.ru писал, что пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в районе Малаховки. Причиной инцидента стало столкновение самолёта со стаей чаек. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая девятерых детей.