Самая морозная ночь за всю зиму прошла в Москве

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За последние сутки в России от коронавируса излечились 12 956 заражённых. Больше всего пациентов выписано в Санкт-Петербурге (1723) и в Москве (1364). Общее число выздоровевших в стране с начала пандемии достигло 3 739 344 человека.

По данным на утро 23 февраля, в стране зафиксировано 11 823 новых случая COVID-19 в 84 регионах и 417 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в России стали 84 047 заболевших....