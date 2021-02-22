Самая морозная ночь за всю зиму прошла в Москве

https://static.news.ru/photo/f2604fc2-75b5-11eb-92d5-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прошедшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы.
Согласно данным портала «Метеоновости», в ночь на 23 февраля небо над городом полностью прояснело за счёт антициклона.
К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму, — говорится в сообщении.
Синоптики также отметили, что до этого минимальная для текущей зимы температура воздуха фиксировалась 18 января, когда столбики термометра показали 23,6 градуса мороза.
В Подмосковье наблюдались морозы до минус 30 градусов.
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что оттепель придёт в столицу и в ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля и продлится до конца месяца. По его словам, после резкого изменения погоды ночные температуры будут находиться в пределах 8–10 градусов мороза, а дневные ближе к вечеру достигнут 2–4 градусов тепла.
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