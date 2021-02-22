Москвичам пообещали скорую оттепель

https://static.news.ru/photo/3e972546-7598-11eb-8610-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оттепель придёт в столицу и в ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля и продлится до конца месяца, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после резкого изменения погоды ночные температуры будут находиться в пределах 8–10 градусов мороза, а дневные ближе к вечеру достигнут 2–4 градусов тепла. Значения будут превышать норму на 6–8 градусов.

Однако, предупредил синоптик, потепление будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и порывистым ветром.

За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков. Будут и дожди. Кроме того, будет усиление ветра до 15 метров в секунду, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что не стоит ассоциировать оттепель с приходом весны, так как это лишь эпизод резкого изменения погоды, а март «начнётся с другой погоды», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по-настоящему весенняя погода не придёт в Москву раньше конца марта.