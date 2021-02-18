Метеорологи призвали москвичей не ждать весенней погоды до апреля

https://static.news.ru/photo/efdbdcee-7281-11eb-9fb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По-настоящему весенняя погода не придёт в Москву раньше конца марта, считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Когда придёт тепло и когда растает снег — в марте об этом говорить будет рано. Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придёт в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата. Потому что сейчас у нас переход температур через 0 происходит 27 марта, — сообщила она порталу «Москва 24».

Она указала, что резкого потепления в ближайшее время ждать не стоит. По её словам, это связано с большим количеством выпавшего снега.

Поскольку у нас сейчас довольно много снега, большое количество тепла, даже если оно внезапно придёт весеннее, будет тратиться на таяние снега. Именно поэтому резкого повышения температуры ждать не стоит, — указала синоптик.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно прогнозам погодного центра «Фобос», в пятницу москвичей ждёт сухая, солнечная и морозная погода, температура воздуха в столице будет держаться на отметке в минус 12 градусов по Цельсию. Также морозы и снегопады ожидаются в ближайшие пять дней.