Сам обалдел, когда понял, что спаржа может быть десертом. Этот рецепт взорвал мозг

Сам обалдел, когда понял, что спаржа может быть десертом. Этот рецепт взорвал мозг

Никогда не думал, что буду варить спаржу в сахаре. Но результат меня просто снес: нежная, сладкая, с кислинкой лайма и сочной клубникой.

Ингредиенты

Спаржа белая — 400 г, клубника — 200 г, лайм — 3 ст. л. сока, сахар-песок — 100 г.

Как готовлю

Сначала я мою и сушу спаржу и клубнику. У спаржи обязательно срезаю жесткие основания, режу каждый побег на три части, крупную клубнику — пополам. В кастрюльку выдавливаю сок лайма, засыпаю сахар и грею на огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится, — получается сироп.

Самое интересное: я кладу туда кусочки спаржи, перемешиваю и варю ровно 4 минуты. Затем вынимаю спаржу щипцами, смешиваю с клубникой на тарелке. Оставшийся сироп увариваю до консистенции карамели и поливаю сверху. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сам обалдел, когда снял пробу: нежная спаржа в карамели, хрустящая корочка, и вдруг — кисловатая клубника. Дети подумали, что это конфеты, и съели все подчистую.