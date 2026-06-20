Сам обалдел, когда понял, что спаржа может быть десертом. Этот рецепт взорвал мозг

Никогда не думал, что буду варить спаржу в сахаре. Но результат меня просто снес: нежная, сладкая, с кислинкой лайма и сочной клубникой.
Ингредиенты
Спаржа белая — 400 г, клубника — 200 г, лайм — 3 ст. л. сока, сахар-песок — 100 г.
Как готовлю
Сначала я мою и сушу спаржу и клубнику. У спаржи обязательно срезаю жесткие основания, режу каждый побег на три части, крупную клубнику — пополам. В кастрюльку выдавливаю сок лайма, засыпаю сахар и грею на огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится, — получается сироп.
Самое интересное: я кладу туда кусочки спаржи, перемешиваю и варю ровно 4 минуты. Затем вынимаю спаржу щипцами, смешиваю с клубникой на тарелке. Оставшийся сироп увариваю до консистенции карамели и поливаю сверху. Все.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Я сам обалдел, когда снял пробу: нежная спаржа в карамели, хрустящая корочка, и вдруг — кисловатая клубника. Дети подумали, что это конфеты, и съели все подчистую.