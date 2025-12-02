Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:30

Салаты — скучно! Вместо них — рулетики-подарочки с сулугуни: ветчина, крабовый салат и сюрприз внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поиски оригинальной, вкусной и при этом не слишком сложной закуски для праздника часто заводят в тупик. Но решение бывает ближе, чем кажется! Рулетики из ветчины с начинкой из крабового салата — это блестящий выход. Они сочетают в себе сытность мясной оболочки, нежность салата из крабовых палочек и пикантность тягучего сыра сулугуни, который выступает в роли и вкусового акцента, и оригинальной «веревочки». Такая закуска выглядит очень презентабельно, ее удобно брать с общего блюда, и она неизменно вызывает интерес гостей. Это тот случай, когда классические вкусы, собранные в новой форме, производят эффект разорвавшейся бомбы.

Вам понадобится: 8–10 тонких ломтиков ветчины, 200 г крабовых палочек, 3 отварных яйца, 2 ст. л. майонеза, 100 г сыра сулугуни, зелень укропа, соль и перец по вкусу. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Яйца натрите на мелкой терке. Смешайте крабовые палочки, яйца, мелко рубленный укроп и майонез. Посолите и поперчите — осторожно, так как ветчина и сыр уже соленые. Сыр сулугуни нарежьте тонкими длинными брусочками — это будут «веревочки». На каждый ломтик ветчины выложите 1–1,5 ст. л. салата, распределите вдоль края. Аккуратно сверните плотный рулетик. Каждый рулетик перевяжите «веревочкой» из сулугуни, как подарочный сверток. Если сыр плохо гнется, можно слегка опустить брусочек в горячую воду на секунду. Выложите рулетики на блюдо и уберите в холодильник минимум на 30 минут, чтобы они хорошо пропитались и держали форму. Подавайте охлажденными, украсив зеленью и ломтиками маслин. Эти рулетики удобно есть руками, и они станут хитом любого фуршета.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
