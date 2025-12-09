Салат-закуска «Оливье»: новый взгляд на классику — эти рулетики съедаются до последнего

Салат-закуска «Оливье» — это новый взгляд на классику. Он 100% привлечет внимание каждого гостя. Эти рулетики съедаются до последнего, ведь ими так удобно перекусить и закусить, не пачкая тарелку.

Вкус этого блюда – идеальное сочетание нежного классического оливье с пикантной солоноватой ветчиной. Знакомый вкус салата приобретает новые оттенки благодаря оболочке из ветчины, которая сохраняет сочность и добавляет мясную нотку. Такая подача позволяет наслаждаться любимым вкусом без лишних приборов. Эти рулетики гарантированно исчезнут с тарелки первыми!

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 3 соленых огурца, 1 банка зеленого горошка, 200 г майонеза, 300 г тонко нарезанной ветчины. Овощи и яйца нарежьте мелкими кубиками, добавьте горошек и заправьте майонезом. На каждую пластину ветчины выложите 2 столовые ложки салата и плотно сверните рулетиком. Для устойчивости можно закрепить шпажкой или выложить на блюдо швом вниз. Дайте закуске пропитаться 30-40 минут в холодильнике.

