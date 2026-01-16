Салат «Воздушный» из 4 простых ингредиентов — нежный, слоёный и тает во рту

Салат «Воздушный» полностью оправдывает своё название. Он получается лёгким, мягким по текстуре и очень гармоничным по вкусу. Сочетание курицы, картофеля, яиц и плавленого сыра делает его сытным, но не тяжёлым, а слои после пропитки буквально сливаются в одно целое. Отличный вариант как для праздника, так и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты: куриная грудка — 1 шт., картофель — 3 шт., зелёный лук — 20 г, яйца — 4 шт., плавленые сырки — 2 шт., майонез — по вкусу, соль, чёрный перец и сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление: картофель отварите в мундире, остудите и натрите на крупной тёрке. Выложите первым слоем и сделайте лёгкую сеточку из майонеза. Куриную грудку запеките или отварите до готовности, мелко нарежьте, выложите вторым слоем и снова добавьте майонез. Зелёный лук мелко нарежьте и распределите следующим слоем. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Желтки разомните или натрите и выложите поверх лука, добавив майонезную сеточку. Плавленые сырки предварительно подморозьте, затем натрите на мелкой тёрке и распределите следующим слоем, снова слегка смажьте майонезом. Завершающий слой — натёртые белки, которые придают салату ту самую «воздушность». Уберите салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Ранее мы делились рецептом салата с сыром-косичкой за 5 минут. Копченый хит, который сразит всех наповал.