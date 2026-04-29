Салат «Водопад», который сметают за минуты — смешала и готово, вкус просто вау и праздник

Салат «Водопад», который сметают за минуты — смешала и готово, вкус просто вау и праздник

Этот салат не зря раньше называли «Отпад» — его реально хочется есть без остановки. Секрет в удачном сочетании сочных овощей и копченой курицы: получается одновременно сытно и свежо. Отличный вариант, когда нужно быстро накрыть стол и удивить гостей.

Ингредиенты:

копченая курица — 300 г;

пекинская капуста — 300 г;

болгарский перец — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

зелень — 0,5 пучка;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и немного помните руками — она станет мягче и сочнее. Курицу нарежьте небольшими кусочками и соедините с капустой. Отварные яйца измельчите, перец нарежьте соломкой и добавьте в миску.

Лук нарежьте полукольцами, зелень мелко порубите и отправьте к остальным ингредиентам. Заправьте майонезом, поперчите и аккуратно перемешайте. Попробуйте на соль и при необходимости доведите вкус.

Подавайте салат сразу: он получается ярким, сочным и очень ароматным — исчезает со стола в считаные минуты.

Кажется, опытных хозяек уже ничем не удивить, но этот салат легко ломает стереотипы. Он сочетает свежесть, легкую пикантность и нежную текстуру — отличный вариант, когда хочется подать что-то новое без сложных ингредиентов.