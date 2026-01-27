Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Салат «Советский» забыли, а он очень вкусный. Простой рецепт с курицей

Этот салат словно переносит в прошлое — к большим семейным застольям, простым продуктам и уютной домашней кухне. Сытный, ароматный и очень понятный по вкусу, он до сих пор остаётся любимым у многих. Нежная курица, солёные огурцы и обжаренные овощи создают то самое сочетание, которое хочется повторять снова и снова. «Советский» хорош тем, что готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных техник.

Для приготовления на 4 порции понадобится: куриная грудка — 300 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйца — 3 шт., солёные огурцы — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, майонез или сметана — 2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриную грудку отваривают в подсоленной воде и нарезают мелкими кубиками. Лук мелко режут, морковь натирают и обжаривают до мягкости и лёгкой золотистости. Яйца и солёные огурцы также нарезают кубиками. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют чеснок, заправляют майонезом, солят и перчат. Салат аккуратно перемешивают и убирают в холодильник на короткое время. Подают охлаждённым, украсив зеленью — вкус получается по-настоящему родным.

Ранее мы делились рецептом слоеного салата «Капля воды» с рисом. Легкий, свежий и очень удачный.

