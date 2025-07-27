Салат с курицей и яичными блинчиками! Готовится 20 минут, улетает вмиг!

Этот салат — идеальный баланс нежности и сытности, где тонкие яичные блинчики создают воздушную текстуру, а курица и свежий огурец добавляют сочности. Зеленый горошек придает сладковатый акцент, делая блюдо по-настоящему гармоничным. Такой салат хорош и для будничного ужина, и для праздничного стола — он выглядит аппетитно и готовится без сложных манипуляций. Майонезная заправка объединяет все ингредиенты, но при желании её можно заменить на греческий йогурт с горчицей для более лёгкого варианта.

300 г куриного филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. Для блинчиков взбейте 4 яйца с 3 ст. л. муки, 100 мл молока, щепоткой соли и перца. Жарьте тонкие блинчики на сковороде с минимальным количеством масла, затем сверните рулетами и нарежьте соломкой. 1 огурец нарежьте тонкой соломкой, смешайте с курицей, 400 г консервированного горошка и блинной соломкой. Заправьте 3 ст. л. майонеза, посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!