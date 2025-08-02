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02 августа 2025 в 20:00

Салат с изюминкой! «Розовый фламинго» с крабовыми палочками — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Розовый фламинго» — пикантное наслаждение. Когда хочется чего-то легкого, но в то же время необычного, этот салат становится настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные крабовые палочки, сочные помидоры и пикантная заправка с бальзамиком — сочетание, от которого невозможно оторваться. А история его названия заставляет улыбаться всю семью каждый раз, когда салат появляется на столе!

Для начала берем 150 г крабовых палочек и нарезаем их крупными кубиками. 2 помидора режем дольками, предварительно удалив жидкость с семенами — так салат не будет водянистым. 2 вареных яйца нарезаем кубиками, а 1 красную луковицу — тонкими полукольцами (если лук слишком острый, можно замочить его на 10 минут в холодной воде). Горсть свежей кинзы мелко рубим — она придаст салату особый свежий аромат. Теперь готовим заправку: смешиваем 1 ст. л. сметаны, 0,5 ст. л. майонеза и 1 ч. л. бальзамического соуса. Если любите поострее, можно добавить каплю острого соуса. Аккуратно соединяем все ингредиенты в салатнице, солим по вкусу и подаем сразу же.

Секрет успеха — в правильной нарезке и свежих ингредиентах. Крабовые палочки лучше брать охлажденные, а не замороженные — так они сохранят свою нежную текстуру.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

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ужины
закуски
крабовые палочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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