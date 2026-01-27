Салат «Обжорка» со свеклой — насыщает до отвала: без майонеза, из 4 ингредиентов

Салат «Обжорка» со свеклой — простое блюдо, которое насыщает до отвала. Оно покорит вас ярким вкусом за копейки. Салат идеально подойдет как сытный гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо для легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 3 средние свеклы, 2 моркови, 1 крупная луковица, 1 банка консервированного зеленого горошка, соль по вкусу. Свеклу тщательно вымойте, отварите в кожуре до мягкости или запеките в фольге в духовке. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Морковь очистите и натрите на той же терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавьте морковь и жарьте вместе еще 5-7 минут на среднем огне, помешивая, до мягкости моркови. Дайте овощной зажарке полностью остыть. В большой салатнице соедините натертую свеклу, остывшую зажарку из лука и моркови. Добавьте зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость. Тщательно перемешайте, посолите по вкусу. При желании можно добавить щепотку черного перца.

