27 января 2026 в 15:28

Салат «Обжорка» со свеклой — насыщает до отвала: без майонеза, из 4 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Обжорка» со свеклой — простое блюдо, которое насыщает до отвала. Оно покорит вас ярким вкусом за копейки. Салат идеально подойдет как сытный гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо для легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 3 средние свеклы, 2 моркови, 1 крупная луковица, 1 банка консервированного зеленого горошка, соль по вкусу. Свеклу тщательно вымойте, отварите в кожуре до мягкости или запеките в фольге в духовке. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Морковь очистите и натрите на той же терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавьте морковь и жарьте вместе еще 5-7 минут на среднем огне, помешивая, до мягкости моркови. Дайте овощной зажарке полностью остыть. В большой салатнице соедините натертую свеклу, остывшую зажарку из лука и моркови. Добавьте зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость. Тщательно перемешайте, посолите по вкусу. При желании можно добавить щепотку черного перца.

Ранее стало известно, как приготовить суперсвежий салат из огурцов и крабовых палочек.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
свекла
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
