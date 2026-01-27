Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:00

Спасатель для внезапных гостей: салат с тунцом, яйцом и хрустящим луком. Готовится за 10 минут, а съедается за 2

Фото: D-NEWS.ru
Спасатель для внезапных гостей: салат с тунцом, яйцом и хрустящим луком. Готовится за 10 минут, а съедается за 2. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментальной подачи, когда гости уже на пороге.

Получается обалденная вкуснятина: нежное мясо тунца, плотные кусочки вареного яйца и остро-сладкий хрустящий лук, объединенные насыщенным сливочно-пикантным соусом. Идеальный баланс мягкого и хрустящего.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка тунца в собственном соку (около 150 г), 3 вареных яйца, 1 красная луковица, 3 ст.л. майонеза, 1 ч.л. дижонской горчицы, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сильном огне в небольшом количестве масла до золотистой хрустящей корочки, посолите. Яйца крупно порубите. Тунца разомните вилкой. В салатнице смешайте тунца, яйца и остывший лук. Заправьте майонезом, смешанным с горчицей, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Можно подавать сразу или дать настояться 5 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
салаты
тунец
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
