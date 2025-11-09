Салат на новогодний стол «Карнавальная ночь» — простые продукты, а вкус обалденный

Салат на новогодний стол «Карнавальная ночь» — простые продукты, а вкус обалденный. Хотите порадовать гостей чем-то вкусным и необычным на новогоднем столе? Попробуйте приготовить салат «Карнавальная ночь». Простые ингредиенты и минимальная подготовка подарят вам изумительное блюдо, которое обязательно станет хитом вечеринки.

Для приготовления возьмите: крабовые палочки (150 г), вареные яйца (3 шт.), колбасный сыр (150 г), вареную свеклу, майонез и пару зубчиков чеснока.

Крабовые палочки мелко нарежьте, яйца натрите на крупной терке, колбасный сыр частично натрите на крупной терке, а частично — на мелкой. Свеклу натрите и слегка отожмите лишнюю жидкость. Майонез смешайте с измельченным чесноком. Сборка салата проста: выложите слоями крабовые палочки, яйца, сыр и свеклу, каждый слой промазывая майонезом с чесноком.

Такой салат станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола. Он прост в приготовлении, но его вкус и оформление поражают воображение.

