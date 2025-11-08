Крабовый салат по-новому — хит на Новый год: он обалденно вкусный — вы точно поразитесь сочетанию с картошкой фри

Хотите удивить гостей необычным праздничным салатом? Представляем рецепт крабового салата с добавлением картофеля фри, жареного лука и моркови. Такое блюдо станет настоящей изюминкой новогоднего стола, а гости обязательно попросят добавки.

Возьмите следующие ингредиенты: крабовые палочки (200 г), картофель фри (200 г), лук репчатый (1 шт.), морковь (1 шт.), помидоры (2 шт.), яйца (2 шт.), чеснок (2 зубчика), майонез (по вкусу).

Крабовые палочки нарежьте кубиками, картофель фри можно приобрести готовым или приготовить самим. Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета. Помидоры и яйца нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Выложите салат на праздничное блюдо, украсьте зеленью и свежими овощами.

Новый год — время экспериментов, и этот салат точно заслуживает места на вашем праздничном столе. Веселый, яркий и ароматный — идеальный спутник шампанского и оливье!

