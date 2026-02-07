Салат «Курица под шубой»: легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной

«Курица под шубой» — это блюдо идеально подходит для тех, кто ценит сытные слоеные салаты, но не любит долгой подготовки ингредиентов. Салат легкий в приготовлении — то, что нужно, чтобы порадовать себя в выходной!

Для приготовления понадобится: 300 г копченой или отварной куриной грудки, 4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 3 средних помидора, майонез, соль. Куриную грудку мелко нарежьте кубиками. Яйца натрите на средней терке. Сыр натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, при желании удалите семена и лишний сок, чтобы салат не «поплыл». Салат собирайте в порционной форме или в салатнице. Первым слоем выложите курицу, слегка утрамбуйте и промажьте тонкой сеточкой майонеза. Вторым слоем равномерно распределите тертые яйца, также промажьте майонезом. Третьим слоем идет тертый сыр — его тоже нужно покрыть майонезом. Верхний, финальный слой — кубики помидоров. Их не нужно промазывать майонезом, но можно слегка подсолить и поперчить. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа, чтобы слои пропитались.

