04 декабря 2025 в 13:31

Салат «Красное платье» для встречи года Огненной Лошади: вкуснота и красота из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Красное платье» идеально подойдет для встречи года Огненной Лошади, ведь все советуют праздновать Новый год именно в этом цвете. А готовится эта вкуснота и красота из обычных продуктов.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 отварные свеклы, гранат для украшения, майонез. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, яйца и сыр натрите на терке, орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты, кроме свеклы и граната, смешайте с майонезом. Сформируйте из салатной массы полусферу на блюде. Свеклу натрите на мелкой терке и полностью покройте ею салат, создавая эффект красного платья. Украсьте гранатовыми зернами, имитируя драгоценные камни на наряде. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония нежной курицы, пикантного чеснока и сыра, хрустящих орехов и сладковатой свеклы. Яркий вид и насыщенный вкус сделают этот салат главной звездой вашего новогоднего стола!

Ранее стало известно, как приготовить порционный салат с крабовыми палочками на чипсах: разлетится вмиг как закуска.

