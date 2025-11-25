Порционный салат с крабовыми палочками на чипсах: разлетится вмиг как закуска — идея на Новый год

Порционный салат с крабовыми палочками на чипсах — это блестящая кулинарная идея на Новый год. Эта вкуснятина разлетится вмиг как закуска. Готовится элементарно и быстро!

Для салатной основы вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 отварных яйца, 100 г консервированной кукурузы, 2-3 ст. л. майонеза, зелень укропа и соль по вкусу. Крабовые палочки и яйца мелко нарежьте кубиками, смешайте с кукурузой, предварительно слив сок, добавьте измельченный укроп и заправьте майонезом. Берите крупные и прочные чипсы. Непосредственно перед подачей на каждую чипсинку горкой выложите салатную смесь. Уместите их плотно друг к другу на большом блюде.

Вкус — это фантастический контраст текстур: солоноватая, воздушная и очень хрустящая основа чипсов и нежный, слегка сладковатый и сочный салат с крабовыми палочками и яйцом. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у всех гостей!

