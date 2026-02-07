Зимняя Олимпиада — 2026
Салат из свеклы, который удивляет вкусом: «Амбассадор» из самых бюджетных продуктов

Свекла — один из самых доступных и полезных овощей, но этот салат раскрывает ее совсем по-новому. Минимум затрат, простые ингредиенты и очень достойный вкус — отличный вариант, когда хочется сэкономить, но подать что-то интересное. Салат «Амбассадор» получается сытным и сбалансированным: мягкая свекла и картофель, ароматные грибы с луком и приятная сладость сухофруктов. Хорошо подходит и для будней, и для праздничного стола.

Ингредиенты: свекла вареная или запеченная — 1 шт., картофель в мундире — 2 шт., шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., грецкие орехи — по вкусу, изюм — по вкусу, чернослив — по вкусу, майонез, растительное масло, соль.

Приготовление: свеклу и картофель очищают и натирают на терке. Шампиньоны нарезают и обжаривают на растительном масле с мелко нарезанным луком. Из фольги формируют кольцо и выкладывают салат слоями: свекла, картофель, грибы с луком, снова свекла. Форму снимают, салат покрывают майонезом и посыпают грецкими орехами, изюмом и черносливом.

