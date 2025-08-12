Салат из огурцов и перца в банках: хрустящая вкуснятина на зиму

Ароматный маринованный салат из огурцов и перца — настоящая хрустящая вкуснятина для зимнего стола, в которой сочетается сочность огурцов, сладость перца и пряные нотки чеснока с укропом.

Для приготовления возьмите 1,5 кг огурцов (нарежьте кружочками), 1 кг болгарского перца (соломкой), 2 головки чеснока (пластинами), пучок укропа. Плотно уложите в банки, пересыпая лавровым листом и горошинами черного перца. Приготовьте маринад: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%, 50 мл растительного масла — доведите до кипения. Залейте овощи кипящим маринадом, стерилизуйте 15 минут и закатайте.

Через месяц салат раскроет вкус — огурцы останутся хрустящими, а перец пропитается пряным ароматом.

