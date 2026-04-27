Салат «Французский цыган» — собрала за 5 минут и обалдела: яркий вкус без лишней возни

Иногда хочется чего-то эффектного, но без долгой готовки и горы посуды. Этот салат — как раз тот случай: минимум действий, а вкус и подача будто из ресторана. Сочетание сладкого, соленого и пикантного приятно удивляет и быстро становится любимым.

Ингредиенты:

твердый сыр — 150 г;

ананасы консервированные — 5 колец;

виноград без косточек — 2 горсти;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 1,5 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Ананасы нарежьте небольшими кусочками, виноград разрежьте пополам. Сыр удобно порезать кубиками — так текстура будет интереснее. Чеснок натрите или пропустите через пресс.

Соедините все ингредиенты в миске, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Салат не требует настаивания — его можно сразу подавать. Получается свежо, ярко и очень гармонично по вкусу. Отличный вариант, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать себя чем-то необычным.

