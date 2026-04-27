Франция отправит войска на Кипр под видом помощи

Франция разместит свои войска на территории Кипра, заявил президент республики Никос Христодулидис. По его словам, которые приводит сайт правительства республики, это произойдет в гуманитарных целях.

В течение июня будет подписано соглашение на министерском уровне, которое будет включать присутствие французских войск на территории Кипра исключительно в гуманитарных целях, — сказал Христодулидис.

Ранее начальник штаба воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже заявил, что страна столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов. Проблема обострилась после оказания помощи странам Персидского залива в нейтрализации беспилотников, на что Франция израсходовала значительную часть запасов. Париж уже привлекает промышленность для ускорения производства ракет.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что такие страны, как Франция и Великобритания, могли бы взять на себя руководство обороной Европы вместо Соединенных Штатов. Он отметил, что после заявлений Вашингтона о возможном выходе из Альянса ЕС следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности.