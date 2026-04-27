27 апреля 2026 в 11:28

Франция отправит войска на Кипр под видом помощи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Франция разместит свои войска на территории Кипра, заявил президент республики Никос Христодулидис. По его словам, которые приводит сайт правительства республики, это произойдет в гуманитарных целях.

В течение июня будет подписано соглашение на министерском уровне, которое будет включать присутствие французских войск на территории Кипра исключительно в гуманитарных целях, — сказал Христодулидис.

Ранее начальник штаба воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже заявил, что страна столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов. Проблема обострилась после оказания помощи странам Персидского залива в нейтрализации беспилотников, на что Франция израсходовала значительную часть запасов. Париж уже привлекает промышленность для ускорения производства ракет.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что такие страны, как Франция и Великобритания, могли бы взять на себя руководство обороной Европы вместо Соединенных Штатов. Он отметил, что после заявлений Вашингтона о возможном выходе из Альянса ЕС следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

