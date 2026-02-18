Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:54

Салака в пряном посоле: нежная, ароматная, тающая во рту рыбка. Секрет — в правильном рассоле. Классика балтийской закуски!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хороший посол — это не просто соль и вода. Это сбалансированный раствор, где сахар смягчает резкую соленость, а каскад специй — черный и душистый перец, кориандр, гвоздика и лавр — ведет свою тихую работу. Они не просто ароматизируют, а проникают в волокна рыбы, создавая сложный, теплый, пряный фон, который превращает простую салаку в гастрономический опыт.

1 кг свежемороженой салаки размораживаю в холодильнике, промываю. В кастрюлю наливаю 1 литр воды, добавляю 100 г крупной каменной соли и 50 г сахара. Довожу до кипения, помешивая, чтобы все растворилось. Снимаю с огня. Добавляю 2 лавровых листа, по 1 ч. л. черного и душистого перца горошком, 2 ч. л. семян кориандра и 4 бутона гвоздики. Даю рассолу полностью остыть до комнатной температуры. Подготовленную рыбу укладываю в эмалированную, стеклянную или пластиковую посуду. Заливаю полностью остывшим пряным рассолом. Сверху ставлю тарелку или крышку меньшего диаметра и придавливаю грузом (например, банкой с водой), чтобы вся рыба была погружена. Убираю в холодильник. Солю 24-48 часов в зависимости от желаемой степени солености (через сутки — малосольная, через двое — классическая). Готовую рыбу вынимаю из рассола, даю немного обсохнуть на тарелке. Подаю с отварным картофелем и маринованным луком.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальная яичница за минуты: секрет ресторанного вкуса с сочетанием сливочного и растительного масла
Общество
Идеальная яичница за минуты: секрет ресторанного вкуса с сочетанием сливочного и растительного масла
Лимонная соль своими руками вместо дорогих приправ: простой рецепт из 120 г соли и 1 лимона без лишней химии
Общество
Лимонная соль своими руками вместо дорогих приправ: простой рецепт из 120 г соли и 1 лимона без лишней химии
Обычные сырники больше не делаю, жарю на кефире — получаются пышнее и нежнее. Палочка-выручалочка для завтрака
Общество
Обычные сырники больше не делаю, жарю на кефире — получаются пышнее и нежнее. Палочка-выручалочка для завтрака
Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира
Общество
Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира
Забудьте про мясо по-французски! Теперь у нас фаворит — минтай по-французски под сырной шапкой. Пальчики оближешь
Общество
Забудьте про мясо по-французски! Теперь у нас фаворит — минтай по-французски под сырной шапкой. Пальчики оближешь
еда
рецепты
рыба
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.