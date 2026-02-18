Салака в пряном посоле: нежная, ароматная, тающая во рту рыбка. Секрет — в правильном рассоле. Классика балтийской закуски!

Хороший посол — это не просто соль и вода. Это сбалансированный раствор, где сахар смягчает резкую соленость, а каскад специй — черный и душистый перец, кориандр, гвоздика и лавр — ведет свою тихую работу. Они не просто ароматизируют, а проникают в волокна рыбы, создавая сложный, теплый, пряный фон, который превращает простую салаку в гастрономический опыт.

1 кг свежемороженой салаки размораживаю в холодильнике, промываю. В кастрюлю наливаю 1 литр воды, добавляю 100 г крупной каменной соли и 50 г сахара. Довожу до кипения, помешивая, чтобы все растворилось. Снимаю с огня. Добавляю 2 лавровых листа, по 1 ч. л. черного и душистого перца горошком, 2 ч. л. семян кориандра и 4 бутона гвоздики. Даю рассолу полностью остыть до комнатной температуры. Подготовленную рыбу укладываю в эмалированную, стеклянную или пластиковую посуду. Заливаю полностью остывшим пряным рассолом. Сверху ставлю тарелку или крышку меньшего диаметра и придавливаю грузом (например, банкой с водой), чтобы вся рыба была погружена. Убираю в холодильник. Солю 24-48 часов в зависимости от желаемой степени солености (через сутки — малосольная, через двое — классическая). Готовую рыбу вынимаю из рассола, даю немного обсохнуть на тарелке. Подаю с отварным картофелем и маринованным луком.

