23 сентября 2025 в 14:08

Садоводы в восторге: многолетник, который растет десятилетиями без пересадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые многолетние растения обладают удивительной способностью десятилетиями расти на одном месте без потери декоративности и необходимости пересадки. Эти выносливые культуры с каждым годом становятся только краше, формируя мощные кусты и пышные куртины. Их устойчивость и долговечность делают их идеальным выбором для садоводов, ценящих свое время.

Среди чемпионов по долголетию выделяется пион молочноцветковый, способный расти на одном месте более 50 лет, ежегодно увеличивая количество цветов. Не менее впечатляющей долговечностью обладает хоста, которая с годами образует роскошные куртины диаметром до полутора метров. Дицентра великолепная сохраняет декоративность 15-20 лет, не требуя деления и пересадки. Волжанка двудомная создает эффектные заросли высотой до двух метров и живет десятилетиями. Астильба китайская постепенно разрастается в плотные куртины и цветет обильнее с каждым годом. Для успешного выращивания таких многолетников важно сразу выбрать постоянное место с учетом их окончательных размеров. Большинство долгожителей предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву и легкое притенение. Уход ограничивается весенней подкормкой компостом, мульчированием и удалением отцветших соцветий. Секрет их долголетия — глубокая корневая система и медленный рост, позволяющий растениям адаптироваться к условиям. Эти многолетники не только экономят время садовода, но и создают стабильную основу садовой композиции, вокруг которой можно менять более мобильные элементы.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

дачи
цветы
сады
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
