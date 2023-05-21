Садоводам рассказали, как выбрать лучшую лопату для дачи Глава Союза дачников Чаплин: лопата для дачи должна быть заостренной и с деревянным черенком

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Стандартная заостренная лопата с деревянным черенком является лучшим инструментом для работ на дачном участке, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он подчеркнул, что прочность лопаты будет зависеть от ее веса, однако садоводы должны подобрать инструмент под свои возможности.

Лучшая лопата для дачи — стандартная, заостренная, с деревянным черенком. Она подойдет и для сложной почвы, и для мелких садовых работ. Лезвие лучше выбирать стальное, толщиной не менее 1,5–1,8 мм. Чем больше вес лопаты, тем она прочнее. Но, безусловно, выбирайте тот вес инструмента, с которым вам будет комфортно обращаться, — отметил он.

Говоря о вилах, глава Союза дачников предложил использовать неширокий инструмент с толстыми, плоскими или треугольными зубьями в сечении. Он уточнил, что такие вилы делают из нержавеющей или прочной стали, цена на них начинается от 500 рублей.

Как заявлял ранее Чаплин, чтобы получить к июню красивую дачную лужайку для солнечных ванн и барбекю, необходимо правильно посеять газон. По его словам, в целом газонную траву можно разделить на три группы: декоративную, специальную и универсальную. Засевать площадку при этом лучше всего по принципу «вдоль и поперек».