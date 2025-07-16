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16 июля 2025 в 00:15

Желтые пятна от пота исчезнут на глазах! Проверенный способ для белых вещей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желтые пятна от пота исчезнут прямо на ваших глазах. Рассказываем проверенный способ для белых вещей — они будут как новые.

Чтобы избавиться от желтых пятен, сначала замочите вещь на 1 час в холодной воде с 2 ст. л. перекиси водорода (3%) — это ослабит белковые соединения. Затем приготовьте пасту из пищевой соды и воды (3:1), нанесите толстым слоем на пятна и оставьте на 30 минут.

После обработки постирайте вещь в машинке с порошком для белых тканей при максимально допустимой температуре, добавив 1 ст. л. кальцинированной соды. Важно не сушить вещь на батарее или солнце до полного выведения пятен — тепло фиксирует желтизну. Эти методы эффективны даже для застарелых пятен (до 1 года), возвращая белью кристальную чистоту без повреждения ткани. Для профилактики новых пятен сразу замачивайте потные вещи в холодной воде.

Ранее стало известно, как вернуть полотенцам мягкость за одну стирку.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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