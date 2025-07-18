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18 июля 2025 в 13:03

Обновляем плитку за копейки — без демонтажа и грязи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите обновить плитку без хлопотного ремонта? Специальные декоративные покрытия помогут преобразить старую плитку за несколько часов. Вам даже не придется демонтировать кафель.

Начните с тщательной очистки плитки. Используйте обезжиривающее средство, чтобы удалить все загрязнения и следы моющих средств. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой — это улучшит сцепление нового покрытия с плиткой. Не забудьте нанести специальную грунтовку для гладких поверхностей, она создаст надежную основу.

Теперь можно приступать к самому интересному — нанесению нового покрытия. Выбирайте то, что вам больше нравится: специальные краски для плитки, декоративные пленки, жидкие обои или эпоксидные наклейки. Каждый из этих материалов поможет полностью изменить внешний вид вашей ванной или кухни без лишних затрат. Завершающий штрих — защитный лак, который сохранит обновленную поверхность красивой на долгое время.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

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ремонт
плитка
кухни
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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